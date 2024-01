Vela | Mondiali ILCA 7 2024 | Chiavarini il migliore degli azzurri dopo le prime due regate

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Va in archivio con duea referto per ciascuna delle tre flotte la giornata inaugurale dei Campionatidel singolo maschile7, in corso di svolgimento ad Adelaide (Australia) fino a mercoledì 31 gennaio e valevole come evento di qualificazione olimpica. La rassegna iridata assegna infatti ben 7 quote non nominali ai Paesi non ancora qualificati per i Giochi di Parigi. L’Italia ha già staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi. Day-1 non esaltante per i colori, con Lorenzo Brandoche si conferma il punto di riferimento della squadra tricolore attestandosi al 30° posto assoluto con un parziale di 5-20. Molto più distanti gli altri nostri portacolori: 75° Giacomo Musone (34-13), 81° Dimitri Peroni (14-36) e 143° ...