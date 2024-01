Varese | coppia In Jaguar realizza un furto e una rapina in mezz' ora | arrestati

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Unaa bordo di unalo scorso 11 dicembre aveva commesso une unaper un bottino di circa 1.400 euro, presso i negozi Acqua e Sapone e Unieuro di Gallarate, in provincia di. I due, conviventi a Legnano, sono finiti in manette dopo un'operazione della polizia del commissariato di Busto Arsizio. I colpi sono avvenuti in'ora, uno dei quali giudicato comein quanto la donna, sorpresa da un commesso, era fuggita dopo averlo spinto e minacciato di morte

