Vannacci presenta il suo libro a Massa nel Giorno della Memoria | protesta in piazza

(Di venerdì 26 gennaio 2024), 26 gennaio 2024 – La Cgil diCarrara sarà in presidio sabato 27 gennaio alle 16 inBetti aperre contro lazione, neldelle, deldi Roberto'Il Mondo al contrario’ a Villa Cuturi, a Marina di. L'iniziativa lanciata dal sindacato tramite il segretario provinciale Nicola Del Vecchio, ha ricevuto, si spiega, anche l'adesione ufficiale dell'Anpi, oltre che di associazioni, comitati e forze politiche. "Essere fascisti non è un'opinione, è una vergogna. Tutte e tutti in, perché il Mondo non sia davvero un Mondo al contrario - spiega in una nota diffusa due giorni fa da Del Vecchio -. Continuo a pensare ...