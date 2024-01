Valsa Group battuta anche a Padova Doveva essere riscatto | è il tracollo

Leggi su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) di Alessandro TrebbiCala una notte profonda sul gennaio della, con la sesta sconfitta nelle ultime sette partite, soli due punti messi a referto sui ventuno disponibili, un abisso dal quale Modena sembra non avere armi, oggi, per risalire. Unacarica, ordinata, soprattutto molto più lucida dei gialloblù e trascinata da un Gardini strepitoso, mette a segno il colpo da tre punti che nessuno si aspettava alla vigilia, nemmeno un Osmany Juantorena molto schietto a fine partita, "eravamo venuti qui per vincere". Invece i veneti si sono trovati di fronte una squadra impaurita da se stessa, timorosa, mai capace di trovare la scossa né nel gioco, un’identità smarrita per strada ormai almeno un mese fa, né nei singoli, con l’unica luce di un Osmany Juantorena stoico ma che non può ...