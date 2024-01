Vagnozzi scherza su Sinner | “Dobbiamo un po’ calmarlo | vorrebbe allenarsi sempre Con Medvedev sarà difficile”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La soddisfazione c’è nel clan di Jannik, dopo l’affermazione storica nelle semifinali degli Australian Open 2024 contro Novak Djokovic (n.1 del ranking). L’altoatesino ha regolato con il punteggio di 6-1 6-2 6-7 (6) 6-3 l’asso serbo e si è meritatamente conquistato l’accesso alla Finale, la prima in carriera in un Major, affrontando il vincente della sfida tra il russo Daniile il tedesco Alexander Zverev. Un avvicinamento allo Slam diverso dal passato.e il suo staff avevano deciso di non prendere parte ad alcun torneo ufficiale, dedicandosi molto agli allenamenti e alla preparazione. Ne ha parlato in conferenza stampa, Simone(coach del giocatore italiano): “Siamostati convintissimi che fosse la scelta giusta.mi ha stupito per il fatto ...