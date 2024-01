Vaccino terapeutico contro il melanoma | a Napoli la prima dose

(Di venerdì 26 gennaio 2024) «Ho accettato subito. Mi sembrava doveroso per il mio ruolo di medico dare un contributo alla ricerca. Non ho mai avuto paura». Alfredo De Renzis, medico di base, 71 anni di Carovilli, in provincia di Isernia, è il primo paziente italiano a cui stamattina all’Istituto dei tumori Pascale diè stato somministrato ilanticancro a mRNA per la cura delnell’ambito della sperimentazione...

Napoli, 26 gen. (askanews) – Si chiama Alfredo, ed è il primo paziente italiano a cui stamattina all’Istituto dei tumori Pascale di Napoli è stato somministrato il vaccino anticancro a mRNA per la cur ...Questo vaccino anti-melanoma, prodotto dall'azienda americana Moderna ...di cui 51 con arruolamento attivo che rappresentano a tutti gli effetti una nuova opportunità terapeutica per i pazienti.Oltre al vaccino Moderna, ci sono attualmente 70 farmaci immunoterapici in fase di studio in tutto il mondo, rappresentando un’opportunità terapeutica promettente per i pazienti con diverse forme di ...