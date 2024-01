Vaccino melanoma | prima dose sperimentale in Italia a 71enne di Napoli | Stessa tecnologia mRNA degli anti-Covid

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Oggi, per lavolta in, è stato somministrato ilcancro aper il trattamento del. Questo significativo passo è avvenuto presso l'Istituto dei tumori Pascale di. Il paziente, che è seguito dall'oncologo Paolo Ascierto sin dal settembre scorso, ha partecipa

Napoli , 26 gennaio 2024 – Somministrato per la prima volta in Italia il vaccino anticancro sperimentale a mRna per la cura del Melanoma all'Istituto ... (quotidiano)

«Ho accettato subito. Mi sembrava doveroso per il mio ruolo di medico dare un contributo alla ricerca. Non ho mai avuto paura». Alfredo De Renzis, ... (feedpress.me)

Importanti novità nel campo della lotta ai tumori. Alfredo De Renzis (71 anni) è il primo paziente italiano a ricevere il vaccino anticancro sperimentale a mRna per la cura del melanoma. La dose gli è ...Napoli, 26 gen. (askanews) – Si chiama Alfredo, ed è il primo paziente italiano a cui stamattina all’Istituto dei tumori Pascale di Napoli è stato somministrato il vaccino anticancro a mRNA per la cur ...Si chiama Alfredo, ed è il primo paziente italiano a cui stamattina all’Istituto dei tumori Pascale di Napoli è stato somministrato il vaccino anticancro a mRNA per la cura del melanoma. Per l’Irccs ...