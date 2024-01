Vaccino contro il cancro somministrato per la prima volta in Italia | cos’è e perché è così importante

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Un evento storico, quello andato in scena all’Istituto dei tumori Pascale di Napoli: un paziente di nome Alfredo ha infatti ricevuto, per lanella storia del nostro APese, ilantia mRNA per la cura del melanoma. L’uomo è seguito dallo scorso settembre dall’oncologo Paolo Ascierto, un ruolo di primo piano nella ricerca sui vaccini antitumorali: “Ci vorrà qualche annodi avere i risultati di quest’ultima fase dello studio clinico, la fase III”. Come riportato dall’Ansa, attorno alla procedura ci sarebbe però un cauto ottimismo, visto anche che l’è stata esclusa dalla sperimentazione di fase I e II. “La nostra speranza è quella di poter dare una nuova e più efficace opzione terapeutica a quanti più pazienti possibili. Il, ...