Vaccino contro il cancro | al ‘Pascale’ la prima dose italiana | la speranza di Ascierto

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi chiama Alfredo, ed è il primo paziente italiano a cui stamattina all’Istituto dei tumori Pascale di Napoli è stato somministrato ilantia mRNA per la cura del melanoma. Per l’Irccs partenopeo, dove Alfredo è seguito dallo scorso settembre dall’oncologo Paolo, un ruolo di primo piano nella ricerca sui vaccini antitumorali. Anche se, come precisa“ci vorrà qualche annodi avere i risultati di quest’ultima fase dello studio clinico, la fase III”. Cauto ottimismo, visto anche che l’Italia è stata esclusa dalla sperimentazione di fase I e II, ma anche grande entusiasmo. “La nostraè quella di poter dare una nuova e più efficace opzione terapeutica a quanti più pazienti possibili. Il, ...

Ha 71 anni, è un medico e vive in Molise: all’Istituto tumori Pascale di Napoli è stato sottoposto al trattamento curativo di fase 3, realizzato da Moderna ...E ancora: “Il vaccino, prodotto da Moderna si basa sulla stessa tecnologia adottata per quelli contro il Covid, cioè utilizzando mRNA sintetici progettati per ‘istruire’ il sistema immunitario a ...Abbiamo i vaccini, facciamo le vaccinazioni’ in programma domani, 27 gennaio, a La Spezia. Proprio la Liguria, da settembre, nel proprio calendario regionale delle vaccinazioni offre quella contro la ...