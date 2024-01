Vaccino anti-melanoma | al Pascale di Napoli somministrata la prima dose d’Italia

Si chiama Alfredo, ha 71 anni ed è il primo paziente Italia no a ricevere il vaccino anticancro sperimentale a mRna per la cura del melanoma. La ... (ilmattino)

Importanti novità nel campo della lotta ai tumori. Alfredo De Renzis (71 anni) è il primo paziente italiano a ricevere il vaccino anticancro sperimentale a mRna per la cura ...Il vaccino, prodotto da Moderna - prosegue Ascierto - si basa sulla stessa tecnologia adottata per quelli contro il Covid, cioè utilizzando mRNA sintetici progettati per 'istruire' il sistema ...Si chiama Alfredo, ha 71 anni ed è il primo paziente italiano a ricevere il vaccino anticancro sperimentale a mRna per la cura del melanoma. La dose gli è stata somministrata questa mattina ...