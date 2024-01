Vaccino anti-melanoma | al Pascale di Napoli somministrata la prima dose d’Italia

Il 5 dicembre 2023 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che in Nuova Zelanda l’accesso «a informazioni riservate» avrebbe ... (facta.news)

Si chiama Alfredo, ed è il primo paziente italiano a cui nella mattina del 26 gennaio all’Istituto dei tumori Pascale di Napoli è stato somministrato il vaccino anticancro a mRna per la cura ...Alfredo, 71 anni, l'ha ricevuta questa mattina. L'oncologo Ascierto: 'Un grande giorno, ancora qualche anno per i risultati di fase 3' ...Il vaccino, prodotto da Moderna - prosegue Ascierto - si basa sulla stessa tecnologia adottata per quelli contro il Covid, cioè utilizzando mRNA sintetici progettati per 'istruire' il sistema ...