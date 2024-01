Usa | Trump si schiera col Texas | Biden aiuta invasione migranti

Sotto la neve non si sciolgono i dubbi. Donald Trump dopo l’Iowa ha vinto in New Hampshire, ma, sebbene distaccata di 11 punti, l’avversaria nelle ... (quotidiano)

La candidata repubblicana Nikki Haley ha chiesto un dibattito con l’ex presidente Donald Trump per USA 2024 . Trump non ha partecipato a nessuno dei ... (periodicodaily)

Le elezioni americane previste per il novembre di quest’anno saranno un vero e proprio punto di svolta. L’esito di queste sarà significativo per ... (formiche)

Giovedi, 24 gennaio, l’ex presidente Donald Trump ha testimoniato nel secondo caso di diffamazione contro di lui presentato da E. Jean Carroll presso il tribunale federale di New York. Il processo per ...Donald Trump entra a gamba tesa nello scontro in atto fra il Texas e il Governo americano al confine fra Stati Uniti e Messico. (ANSA) ...L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è al banco dei testimoni nel quadro del processo civile per diffamazione avviato nei ...