Usa | pena capitale con azoto in Alabama

(Di venerdì 26 gennaio 2024) 7.00 Eseguita per la prima volta inuna condanna a morte attraverso una maschera che ha rilasciato. Kenneth Smith era stato condannato per un omicidio su commissione avvenuto nel 1989. Ieri la Corte Suprema Usa aveva respinto il ricorso di Smith e aveva dato il nulla osta all'esecuzione. Laè stata eseguita nel centro correzionale Holman di Atmore. Si tratta del primo caso al mondo didi morte inflitta con questo metodo, che provoca un lento soffocamento del condannato.

Montgomery (Alabama), 25 gennaio 2024 – È fissata per oggi l’ esecuzione del 58enne Kenneth Eugene Smith, condannato per aver ucciso Elizabeth ... (quotidiano)

In Alabama, alle 18 ora locale, è stato giustiziato con l’azoto il 58enne Kenneth Eugene Smith. L’uomo, condannato in via definitiva nel 1996 alla pena di morte per l’omicidio di una donna commissiona ...Atmore (Alabama, Usa), 26 gen. (LaPresse/AP) – L’Alabama ha giustiziato con l’azoto Kenneth Eugene Smith, 58 anni, condannato per l’omicidio su commissione della 45enne Elizabeth Sennett avvenuto nel ...E' la prima esecuzione al mondo con questo metodo. Il messaggio del detenuto: 'Oggi l'umanità fa un passo indietro' Kenneth Eugene Smith, 58 anni, è stato giustiziato con un'esecuzione per ipossia da ...