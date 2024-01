USA | giustiziato con azoto 58enne | interviene Amnesty

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Un accaduto a dir poco disumano. Per la prima volta, negli USA, un uomo è statocon l’liquido. L’accaduto si è verificato nello stato dell’Alabama, alle 20.25 ora locale (ovvero le 3 di notte in Italia). L’uomo, condannato in via definitiva nel 1996 alla pena di morte per l’omicidio di una donna commissionatogli dal marito nel 1988, era sopravvissuto a un’iniezione letale fallita nel 2022, quando il personale medico non era riuscito a trovare una vena in cui inserire l’ago. E oggi è il primo detenuto a morire con l’ipossia di. Una misura deputata assolutamente disdicevole.International ha fatto sentire la propria voce. Il portavoce della filiale italiana, Riccardo Noury, ha commentato a Fanpage l’accaduto.“Premesso che nessun metodo di esecuzione è indolore o incruento, qui siamo a ...