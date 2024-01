Uomini e Donne | Puntata Di Oggi | Alessandro In Lacrime Per Cristina!

(Di venerdì 26 gennaio 2024)dipiange per come sono andate le cose nelle sue ultime frequentazioni. Raffaella abbandona lo studio dopo l’esterna tra Brando e Beatriz! Nellaquotidiana di, si è parlato di Raffaella che ha abbandonato lo studio dopo l’esterna tra Beatriz e Brando. Poi, spazio anche adVicinanza, che è apparso molto scosso dalle recenti esperienze.di: Raffaella lascia lo studio dopo l’esterna di Brando e Beatriz! Lasi apre con Brando che viene invitato a sedersi al centro dello studio. Viene poi mostrata l’esterna con Beatriz. Quest’ultima ha ...

Una storico ex protagonista di Uomini e Donne ha apprezzato la presenza di Ernesto Russo all’interno del dating show di Canale 5. Stiamo parlando di ... (isaechia)

La nuova coppia nata a Uomini e Donne e formata da Cristian Forti e Valentina Pesaresi torna sui social per condividere una romantica dedica . (comingsoon)

Ex tronista di Uomini e Donne ha confessato che andrebbe volentieri a corteggiare Ernesto Russo che nella puntata di ieri ha detto addio al dating ... (comingsoon)

Non siete riuscite a vedere la puntata di oggi 26 Gennaio di Uomini e Donne su Canale 5 e volete quindi ri vedere la replica in televisione oppure ... (tutto.tv)

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, su Canale5, ancora una discussione tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Ecco cosa è successo! (comingsoon)

Alessandro Vicinanza continua ad essere al centro delle dinamiche di Uomini e donne e scatena polemiche con i suoi modi di fare che non passano inosservati tra le dame presenti in studio e neppure tra ...Con queste parole, un sopravvissuto all’inferno di Auschwitz, Primo Levi, scolpiva, nel 1973, il giudizio sulle radici e sulle responsabilità prime del più grave sterminio, organizzato e programmato ...Uomini e Donne rischia di perdere un’altra corteggiatrice. Nell’ultima puntata settimanale, andata in onda oggi venerdì 26 gennaio 2024, Raffaella ha lasciato lo studio del dating show di Maria De ...