Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 26 01 24

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Lo vedete quel sorriso qui sopra, così terribilmente forzato, così innaturale, così palesemente enfatizzato nel (vano) tentativo farlo sembrare sentito e spontaneo? Ecco, se eviterò di perc*lare troppo la sceneggiata cringe a cui abbiamo assistito oggi è UNICAMENTE perché ho letto le anticipazioni delle prossime puntate die so che Claudia Lenti e Alessio Pili Stella ci penseranno già da soli a rendersi sufficientemente ridicoli. Fatemi però dare un affettuoso “pat pat”spalla del povero Daniele. Cioè, io pensavo di detenere una sorta di primato nell’inanellare una pessima scelta dopo l’altra, quanto a frequentazioni, ma lui mi batte a mani basse. Ma che ha fatto di male ‘sto poraccio per passare dalla padella da Asmaa Fares alla brace alla Lenti? E’ mai possibile che in quello studio si straccino le vesti per ...