Uomini e Donne | Cristian Forti e Valentina Pesaresi tornano sui social dopo la scelta | la romantica dedica

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Nel corso della puntata diandata in onda martedì 23 gennaio, il tronistaha fatto la sua, decidendo di uscire dal programma condotto da Maria De Filippi conche la sua rivale Virginia Degni aveva deciso di non fare ritorno in trasmissione. Ladinon è avvenuta in modo canonico all’interno dello studio, con le due corteggiatrici presenti, ma al di fuori:, infatti, ha fatto una sorpresa a, facendo dapprima recapitare un regalo – un elegante abito verde – e poi la ragazza ha raggiunto il tronista in un suggestivo casale alla periferia di Roma. Quiha mostrato a ...

Se siete appassionati di Uomini e Donne, preparatevi per una settimana che vi lascerà senza fiato, con colpi di scena, baci appassionati e decisioni difficili. Dal 29 gennaio al 2 febbraio 2024, la ...I problemi che attanagliano il Corpo in Fvg evidenziati in una nota a firma di Orietta Olivo e Renato Chittaro della Fp Cgil Fvg ...Come sottolineato anche dall’OCSE nell’ultimo studio economico sull’Italia, incrementare l’occupazione femminile è fondamentale per lo sviluppo del Paese. Una delle possibili ricette per incentivare l ...