Uno su sei allievi in Italia abbandona gli studi | così si alimenta la generazione dello scarto

(Di venerdì 26 gennaio 2024) di Michele Canalini È ripreso l’anno scolastico, ma i problemi della scuola permangono in tutta la loro gravità. Infatti, come ha riportato loo del dossier “Analisi longitudinale della dispersione” dell’ufficio statistica del ministero dell’Istruzione su unapresa sotto esame per un decennio scolastico (dal 2012/2013 al 2021/2022), è emerso un dato di dispersione di circa 96mila abbandoni su 583mila iscritti, quindi il 16,5 per cento dei ragazzi in totale. Questo significa che uno su sei degliingli. Io credo che, al di là di tante iniziative e proposte, la scuola prima di tutto debba essere formativa e inclusiva, e soprattutto capace di valorizzare (capace dunque di incoraggiare anche i ragazzi con minor disponibilità economica e ...

Ha preso il via a Verona il raduno della Nazionale italiana di Rugby in vista del Sei Nazioni 2024 , in programma dal 2 febbraio. Gli azzurri del ct ... (sportface)

Il nome che potrebbe tornare di moda in casa Inter è quello di Sergej Milinkovic-Savic, che è stato spesso accostato ai nerazzurri in passato. La mezzala serba si è trasferita la scorsa estate in ...L'edizione dello scorso anno ci ha mostrato come si tratti di uno spazio fondato sul binomio donna-madre ...invitando le scuole alla IV edizione degli Stati Generali della Natalità che - si legge - ...Era stato accusato di aver allestito un set fotografico in chiesa, per realizzare tra le varie fotografie uno scatto che prevedeva un bacio saffico fra due giovani donne vestite da suora. E a quasi un ...