Unisannio | inaugurazione dell’anno accademico Canfora | “Siamo un cantiere aperto e condiviso”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiGiornata dedicata all‘Università degli Studi del Sannio con l’2023-2024. Un giorno di festa e di bilancio con la decisione di proseguire e migliorare ulteriormente la strada battuta fino a questo moment, fatta di ottimi numeri e di soddisfazione per i traguardi conseguiti. Auditorium Sant’Agostino gremito fino all’inverosimile, presenza di studenti, i veri protagonisti di questa giornata, e cariche civili e militari. Assente solo il grande invitato, quello che avrebbe dovuto fare le conclusioni, Vincenzo De Luca. Al suo posto il vice Bonavitacola. Partenza con l’inno nazionale in versione jazz e poi via gli interventi previsti da copione con l’apertura dedicata al sindaco Mastella che ha parlato dell’importante dell’Università, allargando poi il raggio ai fatti che stanno ...

