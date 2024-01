Unico paziente in Italia con “Sindrome di Rosah” in cura al Ruggi

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 26 gennaio 2024) È stata attraversata da un persistente dolore, la vita di un venticinquenne di Avellino che per anni ha lottato contro un nemico invisibile e sconosciuto. La febbre con cadenza settimanale, dolori articolari, stanchezza cronica, in un susseguirsi di incognite che da quando aveva sette anni, si sono protratte fino a poco tempo fa. Nel 2020 infatti, al giovane, è stata diagnosticata una malattia genetica rarissima, la ‘’,( distrofia retinica, edema del nervo ottico, splenomegalia, anidrosi e cefalea) di cui sono affette una ventina di persone al mondo e soltanto una in. La malattia è stata identificata a Boston, per la prima volta proprio nel 2020, quando i ricercatori hanno effettuato una completa sequenza del genoma umano del ragazzo, che ha evidenziato un’alterazione dell’Alfa Chinasi ...