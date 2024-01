Un' aticipazione dell' album di inediti Everything I Thought it Was che uscirà il 15 marzo Ecco testo e traduzione

(Di venerdì 26 gennaio 2024) A sei anni dall’uscita’ultimo disco, Justin Timberlake è tornato. Il suo nuovo singolo, uscito il 25 gennaio, si intitola Selfish. Ed è un’anticipazionediit Was la cui uscita è programmata per il 15ma che è già disponibile in preordine. Justin Timberlake, gli auguri con dedica a Jessica Biel vi faranno sciogliere il cuore ...

Anticipazioni Il paradiso delle signore in onda il 26 gennaio: Silvana preoccupata per Matteo Il paradiso delle signore è la soap opera che ...Le anticipazioni del capitolo finale di Terra Amara rivelano che Zuleyha continuerà ad essere vittima dell'inganno e delle menzogne che Mehmet porterà avanti a discapito della donna, del tutto ...Ecco cosa ci riserva l'episodio di Beautiful in onda domani su Canale 5: la soap americana va in onda dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio.