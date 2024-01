Una lunga scia di roghi dolosi Movente | l’ipotesi è la vendetta

Leggi su ilgiorno

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Tra i danneggiati degli ultimi incendia Tartano, Morbegno e Talamona, per i quali ora si trova in carcere Giovanni Oteri, 61 anni, originario di Messina, da un ventennio trapiantato nel piccolo borgo sulle Orobie, anche Doris Borla (auto distrutta dal fuoco) e il turista comasco Antonello Zibra, ossia due delle persone che con altri proprietari di case della frazione Campo hanno da tempo vertenze con Goter, come ama farsi chiamare l’arrestato, alcune delle quali conclusesi di recente con la condanna al risarcimento per complessivi 18mila euro. E una di tali cause, per il mancato risarcimento, è ora sfociata con l’azione di pignoramento dell’alloggio abitato da Oteri e situato al piano inferiore a quello dei coniugi Zibra e Balzarotti che, nei giorni scorsi, si incendiò. Il comasco, nel presentare querela contro ignoti, riferisce ai carabinieri che l’ultima ...