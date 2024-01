Una lite banale | poi l’aggressione a colpi di bicchiere | arrestato per tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La Spezia, 26 gennaio 2024 – Unaper futili motivi davanti a un bar che rischia di finire all’obitorio. Accadde la sera di San Silvestro e oggi la Squadra Mobile della questura spezzina hail presunto responsabile di quella violenta aggressione, perpetrata la notte del 31 dicembre in piazza Cavour fra l’una e le due di notte. Quella sera una Volante era intervenuta in piazza del Mercato dove un ventottenne straniero era stato ferito da un coetaneo, anch’egli straniero. Trascorsi pochi minuti dal primo diverbio, mentre la vittima si trovava poco distante dal bar in compagnia di alcuni amici, l’aggressore si era ripresentato con undi vetro come arma, usato perrlo al collo procurandogli una profonda ferita con copiosa perdita di sangue. Il ferito, soccorso dai poliziotti e ...