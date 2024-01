Una folla per l’addio a Richi Shawo | “Sei ancora insieme a noi”

Leggi su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Fano, 26 gennaio 2024 – La piccola chiesa di San Cristoforo ieri non ce l’ha fatta ad accogliere le diverse centinaia di persone che vi si sono riversate per dare l’ultimo affettuoso saluto a Riccardo, il 30enne fanese trovato morto domenica mattina nel suo letto. E così in tanti sono dovuti restare ad ascoltare la messa di fuori, trasmessa nel piazzale antistante con degli altoparlanti. Ma neppure quell’ampio spazio è riuscito a contenere tutti gli amici, i compagni d’allenamento, i vecchi istruttori di Thai Boxe di Riccardo e le decine di avvocati fanesi presenti, i colleghi di papà Sergio. Dentro la chiesa in cui si potevano distinguere singolarmente i singhiozzi di tanti, è toccato a don Mauro Bargnesi spiegare il mistero della vita e morte di un giovane, un’anima tormentata che i genitori hanno definito «forte e delicata» che ora «nuota libera nella luce». ...