Una coltellata al petto Così è morto ilyes Amri

Leggi su lanazione

(Di venerdì 26 gennaio 2024) di Antonia Casini PISA Unaalche gli ha raggiunto il cuore:sarebbe stato ucciso, il 27enne di origini tunisine, durante una rissa la sera del 5 gennaio, sotto i portici di piazza Vittorio Emanuele. Una lite alla quale avrebbero partecipato, in tutto, una decina di persone, sei di origine tunisina e tre di origine georgiana. Ancora da chiarire il perché. Si è detto più volte che la causa potrebbe essere stata un acquisto di droga non andato bene. In carcere con l’accusa di omicidio si trova Shota Javshanashvili, difeso dall’avvocato Gian Filippo Catarsi, si è presentato dai carabinieri, dopo aver saputo dalla moglie che lo stavano cercando. "Non conoscevo la vittima", ha detto. Nei giorni scorsi c’è stato il sesto arresto per rissa, un 27enne di origini tunisine ...