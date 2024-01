Un weekend romantico a Roma | l' itinerario per coppie di viaggiatori

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) (Adnkronos) -, 26/01/2024 - Il primo mese di questo nuovo anno volge al termine e apre le porte a febbraio, il mese che, per ledi innamorati, vuol dire una cosa sola: San Valentino. È così che lesi apprestano ad organizzare qualcosa die memorabile, scegliendo insieme cosa fare o organizzando tutto a sorpresa della persona amata. E unè una delle scelte che di solito si trovano sul podio. Trascorrere qualche giorno in compagnia del/della partner è sempre un'occasione originale, particolare e dal successo assicurato. Soprattutto per leche amano viaggiare e scoprire posti nuovi, per creare nuovi ricordi in luoghi ricchi di fascino e poesia. A questa descrizione non può che seguire ...