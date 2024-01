Un weekend romantico a Roma | l’itinerario per coppie di viaggiatori

Come ci si lancia in un perfetto weekend romantico per festeggiare con tutti i crismi la giornata dell’amore di San Valentino ? Con la giusta dose di ... (gqitalia)

Roma, 26/01/2024 - Il primo mese di questo nuovo anno volge al termine e apre le porte a febbraio, il mese che, per le coppie di innamorati, vuol dire una cosa sola: San Valentino.Con paesaggi da cartolina, una ricca storia e un’ampia varietà di attività, Capri è il luogo ideale per un weekend di relax, avventura e romanticismo. In questo articolo, ti guideremo attraverso i ...Weekend a Parigi. Vi piacerebbe scrivere una lettera d'amore nella libreria più romantica della città, dichiararvi a casa di Serge Gainsburg e Jane Birkin, alloggiare in loft bohemien con il ...