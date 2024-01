Un vecchio dilemma | maglietta della salute si o no?

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Quando ci si avvicina alle stagioni più fredde è importante vestirsi in modo adeguato, per impedire alle classiche influenze annuali di colpire il sistema immunitario A quanto pare proverbi e abitudini, fortunatamente, tramandati dai nostri nonni mantengono sempre ben salda la loro affidabilità. Questa è la voltavecchia e sana “” tanto cara a chiunque desideri ripararsi da basse temperature e piccoli malanni invernali. L’importanza di indossare la maglia delle– Cityrumors.it – La discussione è sempre aperta, ma alla fine sembrano prevalere le ragioni di chi la ritiene un’ottima soluzione per l’abbigliamento invernale quotidiano, ma anche per fare sport e scegliere così degli indumenti “intelligenti”. Vestirsi in maniera intelligente Il principio è sempre lo ...