Un uomo morì dopo aver mangiato un risotto con funghi letali | moglie e badante patteggiano

Leggi su ilgiorno

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Monguzzo (Como) – Unfatto con itrovati nei prati vicino a casa, senza accorgersi che si trattava di Amanita Phalloides, una delle varietà più pericolose e, scambiata per comuni chiodini. Costato la vita, a novembre 2021, a Gianpaolo Mauri, pensionato di 83 anni, mortoalcuni giorni di ricovero in ospedale. Per il suo decesso, hanno patteggiato quattro mesi di reclusione, con pena sospesa, la, Maria Cerliani, 85 anni e la, Elena Corai, 62 anni, ritenute responsabili di omicidio colposo perrispettivamente cucinato e raccolto i, senza verificare con attenzione di quale varietà si trattasse. Il raccolto incriminato era stato fatto dallanel prato adiacente l’abitazione ...