Un Posto al Sole anticipazioni oggi 26 01 | Eugenio e Lucia sempre più vicini Sboccia l’amore?

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ledi Unaldella puntata di26 gennaio 2024 promettono emozioni e colpi di scena che terranno incollati gli spettatori al teleschermo. Scopriamo insieme cosa ci riserva la trama avvincente di questa soap opera in onda su Rai3. Unalal 2 Febbraio: Nunzio non riesce a zittire i sentimenti per Rossella e compie un gesto inaspettato Unalpuntata di26 gennaio 2024: Damiano commette una gaffe nel tentativo di aiutare Viola La situazione tra Viola e Antonio è diventatapiù tesa dopo la rivelazione della loro relazione a Damiano. Nel tentativo di aiutare Viola a riconciliarsi con ...