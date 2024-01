Un drink con… Marco ‘Viaggiatoro’ Togni | “In bicicletta da Urgnano a Bangkok | vi racconto il mio viaggio”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Non importa la destinazione, quello che conta è il. E quello che, per tutti “Viaggiatoro“, ha affrontato nell’ultimo anno e mezzo, dapassando per 17 paesi, è stato proprio “un gran bel”. 462 giorni, 17 paesi, 19mila km pedalati, “tantissime forature”, ma anche “incontri stupendi”. Con ghepardi, elefanti, animali di ogni specie. Soprattutto, persone, popoli, culture, cibi di ogni varietà. Dal cortile di casa sua, con il minimo indispensabile per campeggiare, alla Thailandia. Est Europa, Turchia, Medio Oriente, paesi del sud-est dell’Asia. Vivendo davvero alla giornata, cambiando anche programma in più di un’occasione: “All’inizio pianifcavo a breve termine, poi ho capito che avrei potuto gestirmi di giorno in giorno”. Alcune notti vissute ...