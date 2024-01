Un drink con… Marco ‘Viaggiatoro’ Togni | da Urgnano a Bangkok in bicicletta

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 26 gennaio 2024) 462 giorni, 17 paesi, 19mila km pedalati per circa 40 al giorno, tanti imprevisti, ma anche incontri stupendi., per tutti “Viaggiatoro”, ci ha raccontato il viaggio che lo ha portato ad attraversare mezzo mondo: partito dal cortile di casa sua aa bordo della sua ‘Gianna’, è arrivato fino a. Dopo aver vissuto il terremoto in prima persona, ma anche un faccia a faccia con un ghepardo, animali di varie specie. Tra notti in tenda e lavori nel deserto. Intervista di Giorgio Dusi, programma realizzato all’Hortus di Bergamo, in via Tasso 88 Ascolta “” su Spreaker.