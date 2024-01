Un convegno sull’olio di qualità | Fa bene alla salute Ne parlano medici e studiosi

Leggi su lanazione

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Domani al Circolo Sms di via delle Masse a Serpiolle si terrà un dibattito sul tema: "L’olio extravergine di oliva quando di altafa". Esperti,e professionisti del settore, moderati dal gastroenterologo Giacomo Trallori, saranno attorno ad un tavolo per un dibattito sull’utilizzo di questo grande prodotto italiano. Interverranno: Sonia Donati, coordinatrice Toscana della guida Slow Food agli extravergini; Filippo Falugiani, presidente della società Airo; Stefano Innocenti medico; Aleandro Ottanelli, tecnico agrario Dagri, Università degli Studi di Firenze e Alessandro Parenti, professore Dagri, Università degli Studi di Firenze. Inizioalle 9,30, fino alle 13 con assaggio di fettunta, ribollita e pappa al pomodoro. Partecipazione gratuita. Per ...