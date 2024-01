Un calendario per ricordare l’opera editoriale dell’ambasciatore Cortese

Ecco il calendario dei pagamenti: Per le domande presentate tra l’18 dicembre e il 7 gennaio 2024, con il patto di attivazione digitale stipulato entro la stessa data e con esito positivo ...Continua il calendario ideato dalla Pro Loco e appoggiato dal Comune ...«Un viaggio attraverso il linguaggio dei sentimenti che ha per mezzo la canzone popolare - anticipano i relatori - Dalle ...Si avvicina la data per il pagamento per gli assegni pensionistici. Molti pensionati, infatti, si stanno già chiedendo quando viene pagata la pensione di febbraio 2024 e quale sarà il calendario per ...