Ultime Notizie Roma del 26-01-2024 ore 16 | 10

(Di venerdì 26 gennaio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno nella seconda città più grande della striscia di Gaza secondo lesulla guerra di oggi si legge in una nota delle forze di difesa di Tel Aviv sono stati colpiti in decine di obiettivi terroristici tra cui i depositi di al centro operativi di Amazon le truppe di terra israeliani hanno poi identificato quattro terroristi che avevano poche ore prima ha lanciato missile anticarro contro i militari la cellula terroristica è stata eliminata con un raid aereo Che documento e poi gli altri terroristi uccisi durante i combattimenti almeno 14 palestinesi sono morti La scorsa notte Dopo una serie di bombardamenti dell’Esercito Italiano nella parte centrale della striscia In totale sarebbero più di 26 mila le vittime tutto bene Lo scorso anno il ...

Roma dailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Kenny Smith è morto ucciso con la Zotti in ... (romadailynews)

SHANGHAI-- ( BUSINESS WIRE )--Il 24 gennaio, in occasione della "Nuova Architettura del Grande Modello Linguistico", Rock AI (una filiale di Shanghai Stonehill Technology Co., Ltd.) ha presentato uffi ...Omar Di Felice ci racconta come ha messo insieme sport, scienza, esplorazione e comunicazione facendone una professione.I dati del ministero e dell'Iss dal 18 al 24 gennaio: giù contagi, decessi, tasso di positività e ricoveri ...