Ultime Notizie Roma del 26-01-2024 ore 14 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 gennaio 2024)dailynews radiogiornale bene vi trovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Kenny Smith è morto ucciso con la Zotti in Alabama per la prima volta si mette a morto un uomo con la spia metodo considerato tortura anche dai veterinari Smith era stato condannato per un omicidio avvenuto nel 1988 la sua agonia è durata 22 minuti via Libera del Consiglio dei Ministri decreti sulle missioni internazionali sul sostegno agli anziani sulla beneficenza sulla cybersicurezza è tolto il limite di 3 mandati per i sindaci dei piccoli comuni da 5 a 15.000 abitanti La Corte Internazionale di Giustizia dell’aja sta per pronunciarsi su l’opportunità di adottare misure provvisorie per sospendere temporaneamente la campagna militare israeliana Gazza lo ha fermato la stessa Corte in un comunicato il Sudafrica ha intentato una causa contro Israele presso il ...