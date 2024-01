Ufficiale | Dendoncker è un nuovo giocatore del Napoli

Il presidente Aurelio De Laurentiis infatti non è per nulla soddisfatto dalla scelta di Zielinski e starebbe meditando persino di non farlo inserire nella lista della Champions League, anche perché ...Nuovo acquisto del Genoa di Gilardino, come annunciato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale: "Giorgio Cittadini è pronto a diventare un nuovo giocatore del Genoa: il difensore classe 2002 ...Il cartellino del giocatore è stato depositato in Lega, come si apprende dal sito ufficiale, col giocatore che diventa quindi a tutti gli effetti un calciatore azzurro. Dendoncker, mediano di 28 anni ...