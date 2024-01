Ue | ' si attui subito la decisione della Corte di Giustizia'

(Di venerdì 26 gennaio 2024) "Le ordinanzeinternazionale disono vincolanti per le parti e queste devono rispettarle: l'Unione europea si aspetta la loro piena, immediata ed effettiva attuazione". Lo si legge in una dichiarazione congiunta dell'Alto rappresentante eCommissione europea.

Becker ha negato che le operazioni israeliane fossero mirate contro i cittadini di Gaza. "Lo scopo delle operazioni militari è non quello di distruggere un popolo ma di proteggere un popolo, il suo ...