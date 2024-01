Udinese | Cioffi non molla | “Feriti da quanto accaduto a Maignan | ma …”

Un affare in dirittura d'arrivo quello tra Napoli e Udinese per Nehuen Perez ...nella sfida dei bianconeri in programma domani contro l'Atalanta. Anche Gabriele Cioffi ne è sicuro: «Nehuen mi basta ...Gabriele Cioffi è pienamente concentrato sulla sfida di domani, e insieme a lui i suoi giocatori: “La squadra sta bene, è arrabbiata al punto giusto. Non è stato facile ricominciare la settimana, non ...Gabriele Cioffi ha parlato nella conferenza stampa in vista di Atalanta-Udinese. MAIGNAN – «Come società e squadra siamo rimasti tutti feriti da quanto accaduto a Maignan. Penso che la squalifica che ...