Ucraina | Peskov | ' no ad adesione alla Nato | non rinunciamo a status neutrale Kiev'

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Mosca, 26 gen. (Adnkronos) - "No, questo è un messaggio sbagliato. Non è assolutamente vero". Con queste parole, il portavoce del Cremlino Dmitryha smentito le notizie secondo cui la Russia sarebbe pronta ad abbandonare la propria posizione sulla necessità delloper l', rinunciandorichiesta di nondi. Parlando in conferenza stampa,ha negato l'ipotesi della disponibilità di Mosca "per negoziati sull'”.