Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Washington, 26 gen. (Adnkronos) –farà di tutto affinché i responsabili-76 ricevano la punizione che meritano. Lo ha detto Dmitry Polyansky, primo vicepresidente russo presso l’organizzazione all’Onu, in una riunione del Consiglio di sicurezza. “Da parte nostra, faremo di tutto per garantire che tutti i responsabili di questo e di altri crimini della cricca neonazista di Kiev ricevano la meritata punizione”, ha avvertito Polyansky, sottolineando che tutti i dati sull?incidente indicano un crimine deliberato da parte di Kiev, dal momento che la leadership?conosceva perfettamente il percorso e per il trasporto dei soldati verso il luogo dove sarebbe avvenuto le scambio?. Allo stesso tempo, anche gli sponsor di Kiev in Occidente sono responsabili della tragedia, ha ...