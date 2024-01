Uccide marito a coltellate | arrestata

(Di venerdì 26 gennaio 2024) 10.00 Una donna di 46 anni è statacon l'accusa di aver ucciso il56enne aa Martinengo, nella Bassa bergamasca. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato e condotto in caserma la donna. Il delitto è avvenuto alle prime luci dell'alba in una cascina nei dintorni di Martinengo. Secondo le prime informazioni, la 46enne sarebbe affetta da problemi psichici. I motivi e la dinamica dell'omicidio non sono ancora stati accertati. Sul fatto hanno avviato le indagini i carabinieri.

