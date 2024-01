Uccide il marito Diego Lui l’aveva portata in ospedale per allucinazioni | poi a casa il gesto terribile

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Dramma a Martinengo, paese in provincia di Bergamo. Ieri sera, 25 gennaio, intorno alle 23.30 una donna di 46 anni, Caryl Menghetti, ha ucciso ilRota a coltellate. Non è ancora chiaro il motivo del, sul caso indaga la polizia, ma secondo una ricostruzione fatta dal Corriere della Sera sembra che la donna non stesse attraversando un periodo felice. Scrive il quotidiano di via Solferino come: “non c’erano criticità nel rapporto di coppia”. >> “Lui non c’entrava nulla”. Incidente del bus a Mestre, l’autopsia sull’autista cambia tutto. Cosa c’è dietro la tragedia “La donna nell’ultimo periodo aveva vissuto dei problemi lavorativi e personali che avevano inciso in modo assai rilevante sul suo stato emotivo”. Problemi seri tanto che in mattinata il, operaio di 56 anni, aveva ...