Ubriaco e armato | va contromano sull’autostrada all’altezza di Avellino Ovest | arrestato

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIn stato confusionale, probabilmente dovuto all’assunzione di alcool, ha imboccatol’autostrada per sottrarsi ad un controllo dei carabinieri. Un 55enne di Mercogliano, in provincia di, all’alba di oggi, è statonei pressi del casello dell’A16 di. Ha tentato di darsi alla fuga liberandosi di una pistola calibro 7,65 con la matricola abrasa, con il colpo in canna. L’uomo, che ha rifiutato di sottoporsi al test alcolemico, è risultato sprovvisto di patente di guida, che gli era stata revocata mentre l’auto è risultata non coperta da assicurazione. Su disposizione della Procura è stato trasferito nel carcere di. Indagini sono in corso per stabilire la provenienza dell’arma e il suo eventuale utilizzo in ...