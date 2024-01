Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Melbourne, 26 gen. -(Adnkronos) - "Sembra di aver assistito a una di quelle situazioni di svolta del tennis mondiale, se sarà così lo vedremo nei prossimi mesi". Così il presidente della Fitp Angelo Binaghi al microfono di Supertennis dopo il successo di Jannik Sinner contro Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open. "Credo che avrebbe potuto vincere anche in tre set -prosegue il numero uno del tennis italiano-, avrebbe significato arrivare in finale con un curriculum immacolato, ma ha comunque surclassato e sovrastato il numero uno al mondo, a casa sua, nello Slam in cui ha performato meglio di chiunque altro. Ha fatto la storia, adesso però bisogna cercare di continuare. Ci giocheremo queste due finali (c'è anche quella del doppio con Simone Bolelli e Andrea Vavassori, ndr) e siamo solo al primo torneo importante dell'anno, credo ci sarà molto da divertirsi quest'anno". ...