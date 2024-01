Tuttosport – ufficiale la cessione del difensore

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 26 gennaio 2024) 2024-01-26 12:14:08 Fa notizia quanto riportato poco fa da: Non solo prima squadra, il calciomercato della Juventus ha interessato anche la Primavera e i giovani del futuro. Dagli arrivi alle cessioni, perché negli ultimi giorni si sta parlando tanto di talenti in ottica bianconera con l’arrivo di Adzic (a maggio) e quello imminente di Francisco Barido, giovanissima gemma del Boca Juniors pronto a trasferirsi in Italia. Non solo in entrata, ma anche in uscita perché della squadra Primavera ha salutato Saverio Domanico. Domanico-Monza, il comunicato Juve Nuovi stimoli, nuove occasione e la possibilità di giocare di più per crescere e migliorarsi. La scelta di Saverio Domanico e della Juventus è stata fatta in questa direzione. Ecco perché ha scelto il Monza, sempre nel Primavera 1, per continuare la sua carriera. Di seguito anche il comunicato ...