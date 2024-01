Tutti tranne te | la classica commedia romantica è servita con Sydney Sweeney

Il film: Tutti tranne te (Anyone But You), 2023. Regia: Will Gluck. Cast: Sydney Sweeney, Glen Powell, Alexandra Shipp, GaTa, Hadley Robinson, ... (cinemaserietv)

Con un occhio a She's the Man e a 10 cose che odio di te, la sceneggiatrice Ilana Wolpert (grande fan di Nora Ephron) realizza la sua personale rivisitazione moderna di un'opera shakespeariana ...Oggi, 25 gennaio, esce al cinema Tutti Tranne te (Anyone but You), la rom-com che vede come protagonisti Sydney Sweeney e Glen Powell in una romatica dinamica di odio e amore.