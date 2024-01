Tutti i debiti che Lapo Elkann non pagherà

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 26 gennaio 2024) L’erede dell’impero Agnelli (ricchezza personale stimabile in una decina di miliardi di euro) è reduce dalla ingloriosa chiusura della sua iniziativa imprenditoriale, la Italia Independent. Eppure gli sono state abbonate le rilevantissime perdite per decine di milioni. Strano, ma vero. Finalmente un po’ di trasparenza in quest’epoca di vaghezza, sospetti e cattivi pensieri sui destini e sui destinatari della beneficenza, anzi della «charity» come dicono le Chiare Ferragni del settore. C’è una storia che lascia stupefatti poiché una elargizione così generosa a una persona non si era mai registrata, o forse - meglio - non era mai stata resa nota. Egli, infatti, è riuscito in una impresa titanica: ottenere dalle banche cui da anni deve molti soldi nientemeno che l’azzeramento dei suoi milioni diverso di loro. Il beneficiario di questo «condono», tra l’altro, è ...