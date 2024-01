Tutte le combinazioni Un match chiave Rischio 4° posto

Leggi su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) 1 Con un 2/2 finale Forlì sarebbe certa del 2°(‘basta’ vincere a Udine). Diventerebbe prima se la Fortitudo perdesse almeno una volta contro Cividale o a Verona. E nella seconda fase eviterebbe Trapani 2 Con un 1/2 Decisiva la partita di domenica: Forlì potrebbe permettersi una sconfitta solo se limitasse lo scarto a 2 punti. In quel caso, battendo Trieste, potrebbe essere prima (con uno 0/2 della Fortitudo) o almeno seconda. Viceversa, chiuderebbe terza: la attenderebbero poi trasferte a Trapani e Cantù 3 Con uno 0/2 In tal caso, finirebbe quarta. A meno che domenica Trieste non perda contro Rimini restando così a -4. Oltre a Trapani e Cantù farebbe visita a una tra Torino, Rieti e Juvi Cremona 4 Parità a tre Se Udine fa 2/2, con Forlì e Fortitudo 1/2, i friulani sono primi. E Bologna, a causa del -17 coi bianconeri rischia di essere terza