Turno e classifica Luci sul derby Pro Patria-Albino

Voglia di riscatto per la Kappabi Futsal Potenza Picena che domani alle 17 scenderà sul campo del Russi per una gara molto importante del campionato di calcio a 5 di A2. Infatti i potentini stanno att ...Nella seconda giornata di ritorno dei campionati Uisp dell'Empolese Valdelsa, si svolgeranno importanti sfide di calcio. Nel girone A, Piaggione Villanova e Certaldo si sfideranno per la salvezza, men ...Dopo le qualificazioni di ieri, si svolgeranno quest'oggi a St. Moritz (Svizzere) le fasi finali della terza tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di snowobardcross. Al via si presenteranno diversi at ...